РИА Новости: семь рабочих погибли при ЧП в Ростовской области
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«По уточнённым данным, погибли семь человек», — заявил он.
По его словам, всего в работах были задействованы восемь человек. Отмечается, что судьба восьмого пока неизвестна.
Как стало известно Life.ru, в ходе работ на очистных сооружениях в коллектор спустились две бригады, рабочие погибли в результате отравления газом.
В апреле двое рабочих погибли в результате обрушения кровли ангара на территории бывшего военного объекта в Ахтубинске Астраханской области.