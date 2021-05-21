РИА Новости: семь рабочих погибли при ЧП в Ростовской области

Семь рабочих погибли в результате отравления во время проведения работ в коллекторе в Неклиновском районе под Таганрогом в Ростовской области.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«По уточнённым данным, погибли семь человек», — заявил он.

По его словам, всего в работах были задействованы восемь человек. Отмечается, что судьба восьмого пока неизвестна.

Как стало известно Life.ru, в ходе работ на очистных сооружениях в коллектор спустились две бригады, рабочие погибли в результате отравления газом.

В апреле двое рабочих погибли в результате обрушения кровли ангара на территории бывшего военного объекта в Ахтубинске Астраханской области.