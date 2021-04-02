Число погибших при обрушении в Астраханской области возросло до двух

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Второй рабочий скончался после травм, полученных в результате обрушения кровли ангара на территории бывшего военного объекта в Ахтубинске Астраханской области.
Число погибших при обрушении в Астраханской области возросло до двух
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Астраханской области.

Возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Промстрой».

Следователи установили, что 1 апреля подозреваемый допустил к разбору перекрытия металлического ангара на территории войсковой части в Ахтубинске троих работников, которые не прошли стажировку.

Во время работы рухнула металлическая кровля. Два человека погибли, ещё двое пострадали.

Следователи решают вопрос о мере пресечения подозреваемому.

Ранее сообщалось о ЧП при разборе выведенного из эксплуатации военного объекта в Астраханской области.

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