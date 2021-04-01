В Астраханской области при разборе бывшего военного объекта погиб человек

Один гражданский специалист погиб, двое ранены при разборе выведенного из эксплуатации военного объекта в Астраханской области.

«1 апреля в Астраханской области при проведении разбора выведенного из эксплуатации ветхого здания работниками гражданской подрядной организации произошло частичное его обрушение. В результате происшествия один человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Два человека пострадали, им оказывается медицинская помощь», — приводит РИА Новости сообщение Южного военного округа.

Отмечается, что здание, в котором проводились работы, выведено из перечня объектов воинской части в 2013 году и передано подрядной организации для проведения разбора.