Названа причина гибели рабочих на очистных сооружениях под Таганрогом

Основная причина гибели рабочих на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области — несоблюдение техники безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в эфире телеканала «Россия 24».

«Я думаю, что основная причина — это несоблюдение техники безопасности. Когда люди спустились в колодец восьмиметровой глубины, наступило отравление метаном, который без запаха, как известно, и действует очень быстро», — приводит его слова ТАСС.

Глава региона отметил, что следственные мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что десять человек погибли в результате отравления во время работ на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области.

Уголовное дело будет передано в центральный аппарат СК.