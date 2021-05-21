Названа причина гибели рабочих на очистных сооружениях под Таганрогом

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Основная причина гибели рабочих на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области — несоблюдение техники безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в эфире телеканала «Россия 24».
Названа причина гибели рабочих на очистных сооружениях под Таганрогом
  • © Пресс-служба Ростовской области

«Я думаю, что основная причина — это несоблюдение техники безопасности. Когда люди спустились в колодец восьмиметровой глубины, наступило отравление метаном, который без запаха, как известно, и действует очень быстро», — приводит его слова ТАСС.

Глава региона отметил, что следственные мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что десять человек погибли в результате отравления во время работ на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области.

Уголовное дело будет передано в центральный аппарат СК.

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