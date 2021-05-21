Дело о гибели рабочих под Таганрогом передадут в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства материалы уголовного дела о гибели рабочих при проведении работ на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.

«Председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства», — говорится в сообщении.

По данным главы администрации Таганрога Андрея Лисицкого, десять человек погибли в результате отравления во время работ на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области.