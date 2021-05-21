Дело о гибели рабочих под Таганрогом передадут в центральный аппарат СК
- РИА Новости
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.
«Председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства», — говорится в сообщении.
По данным главы администрации Таганрога Андрея Лисицкого, десять человек погибли в результате отравления во время работ на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области.