Власти Таганрога сообщили о четырёх погибших при ЧП рабочих

Пресс-служба мэрии Таганрога сообщила о гибели четырёх рабочих в результате происшествия на очистных сооружениях. Пятеро пострадавших находятся в реанимации.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В сообщении говорится, что на очистных сооружениях канализации в посёлке Дмитриадовка на насосной станции сырого осадка произошла аварийная ситуация, в результате которой были госпитализированы пятеро пострадавших. Отмечается, что все они находятся в реанимации.

«Четыре человека скончались. По остальным данные уточняются», — заявили в мэрии.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности после гибели рабочих при проведении работ на очистных сооружениях в Ростовской области.