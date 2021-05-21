Власти Таганрога сообщили о четырёх погибших при ЧП рабочих

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Пресс-служба мэрии Таганрога сообщила о гибели четырёх рабочих в результате происшествия на очистных сооружениях. Пятеро пострадавших находятся в реанимации.
Власти Таганрога сообщили о четырёх погибших при ЧП рабочих
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В сообщении говорится, что на очистных сооружениях канализации в посёлке Дмитриадовка на насосной станции сырого осадка произошла аварийная ситуация, в результате которой были госпитализированы пятеро пострадавших. Отмечается, что все они находятся в реанимации.

«Четыре человека скончались. По остальным данные уточняются», — заявили в мэрии.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности после гибели рабочих при проведении работ на очистных сооружениях в Ростовской области. 

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