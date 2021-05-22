Число жертв ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом возросло до 11
«Один человек скончался в больнице», — цитирует его ТАСС.
21 мая десять сотрудников МУП «Водоканал» погибли в результате отравления во время проведения работ в коллекторе в Неклиновском районе под Таганрогом в Ростовской области. Ещё восемь человек были госпитализированы, четверо из них находились в тяжёлом состоянии, один — в крайне тяжёлом.
СК возбудил дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, основной причиной гибели рабочих рассматривают несоблюдение техники безопасности.
22 мая в регионе объявлено днём траура по погибшим.