В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП под Таганрогом
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«Пять пострадавших находятся в отделении реанимации, из них четверо — в тяжёлом состоянии, один — в крайне тяжёлом. Ещё трое пациентов — в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее сообщалось, что десять человек погибли в результате отравления во время работ на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, основной причиной гибели рабочих рассматривают несоблюдение техники безопасности.