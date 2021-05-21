В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП под Таганрогом

Состояние пяти пострадавших при ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области оценивается как тяжёлое, ещё три человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Пять пострадавших находятся в отделении реанимации, из них четверо — в тяжёлом состоянии, один — в крайне тяжёлом. Ещё трое пациентов — в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что десять человек погибли в результате отравления во время работ на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, основной причиной гибели рабочих рассматривают несоблюдение техники безопасности.