Семьям погибших под Таганрогом работников выплатят по 1 млн рублей

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Семьям работников, погибших в результате ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области, из областного бюджета выделят по 1 млн рублей. 
Семьям погибших под Таганрогом работников выплатят по 1 млн рублей
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Мы выделим по 1 млн рублей каждой семье погибших и по 400 тыс. рублей тем, кто находится в тяжёлом состоянии», — цитирует его Интерфакс.

Также по 400 тыс. рублей будет выделено пострадавшим, находящимся в состоянии средней степени тяжести, и по 200 тыс. рублей — пострадавшим, находящимся в состоянии лёгкой степени тяжести.

По словам Голубева, сегодня он подпишет документ об объявлении в регионе траура 22 мая.

Ранее сообщалось, что десять человек погибли в результате отравления во время работ на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области.

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