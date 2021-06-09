В Сбербанке назвали ежемесячную сумму хищения телефонными мошенниками

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Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал месячную сумму хищения телефонными мошенниками.

«Телефонные мошенники похищают со счетов россиян 3,5 — 5 млрд рублей ежемесячно», — цитирует РИА Новости заявление Кузнецова, сделанное на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он добавил, что средний чек по успешной мошеннической операции составляет примерно 8000 рублей.

По словам Кузнецова, один мошеннический колл-центр делает порядка 3 —7 тыс. звонков в сутки, при этом в половине случаев они не дозваниваются — «срабатывает» только 1% звонков.

В мае страховщики рассказали о самых популярных схемах мошенничества.

90% россиян сообщили, что сталкивались с телефонными мошенниками.

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