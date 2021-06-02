Юрист предупредил о мошенниках, собирающих персональные данные под видом найма сотрудников

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Старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов предупредил о мошенниках, собирающих персональные данные под видом найма сотрудников.
Юрист предупредил о мошенниках, собирающих персональные данные под видом найма сотрудников
  • Pixabay

«В последний год стало особенно много мошенников, которые под видом найма сотрудников на самом деле незаконно собирают персональные данные о россиянах и обманом вынуждают их подписывать документы, позволяющие навязывать банковские услуги или переводить пенсионные накопления под управление разного рода НПФ», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, за такую деятельность злоумышленники получают комиссионные как агенты.

Ранее пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров в беседе с Nation News рассказал, как не пострадать от действий телефонных мошенников.

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