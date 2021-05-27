Исследование: телефонные мошенники проявляют наибольшую активность по вторникам

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В январе — апреле 2021 года мошенники совершили на 30% больше звонков по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, говорится в исследовании ВТБ. Максимальное число обращений абонентов о вызовах злоумышленников отмечалось с 11:00 до 14:00 каждый вторник.
Исследование: телефонные мошенники проявляют наибольшую активность по вторникам
  • globallookpress.com

Об этом сообщает газета «Известия».

Меньшую активность мошенники проявляют в понедельник, среду и четверг, а в пятницу и выходные они общаются с банковскими клиентами относительно редко.

По оценке Сбербанка, ежедневно россияне получают около 100 тыс. мошеннических звонков. За весь 2020 год их количество увеличилось до 15 млн.

В Ак Барс Банке отметили, что обычно злоумышленники звонят в рабочие дни, чаще всего — во вторник, среду, четверг и пятницу — примерно с 10:00 до 20:00.

«Часто во время звонков в будни клиенты банков сами сообщают мошенникам, которые используют методы социальной инженерии, необходимую информацию, открывающую злоумышленникам доступ к средствам. Отметим, что годом ранее преступники активизировались, как правило, в праздничные дни и использовали стандартные фишинговые схемы», — рассказали, в свою очередь, в МТС-Банке.

Ранее глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с телефонным мошенничеством в России.

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