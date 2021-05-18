Страховщики рассказали о самых популярных схемах мошенничества
- globallookpress.com
Об этом сообщает газета «Известия».
В 2021 году больше всего случаев мошенничества отмечено в ОСАГО и каско, затем идут страхование имущества и страхование ответственности. Эксперт также ожидает увеличения активности злоумышленников в хеджировании жизни и здоровья, поскольку в автостраховании внедрять новые схемы становится сложнее.
Со своей стороны, заместитель генерального директора по защите активов СПАО «Ингосстрах» Александр Гуляев рассказал, что с момента повышения лимитов выплат по ОСАГО массовое мошенничество в моторном страховании стало активно переходить именно в этот сегмент. По его словам, растёт количество случаев обмана клиентов страховых компаний, когда мошенники продают недействительные электронные полисы.
Распространение получили и случаи перечисления выплат за постановочные ДТП или за вред жизни и здоровью в результате столкновения по сфабрикованным документам, отметил, в свою очередь, заместитель гендиректора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.
Ранее глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с телефонным мошенничеством в России.