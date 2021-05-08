Эксперт оценил ситуацию с телефонным мошенничеством в России

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Глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов оценил ситуацию с телефонным мошенничеством в России.
Эксперт оценил ситуацию с телефонным мошенничеством в России
  • Pixabay

«Одна из основных проблем — это то, что сейчас нет фактически никакой ответственности за утечку информации», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, штрафы, которые могут быть наложены на компании, не побуждают их реально заниматься защитой персональных данных.

Со своей стороны, учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов выразил мнение, что компании можно мотивировать поощрениями со стороны государства.

«Хочешь получить выгоду от государства по снижению налога — пожалуйста. Но сделай так, чтобы пять лет не было жалоб со стороны клиентов и не было фактических данных у правоохранительных органов по утечке данных твоих клиентов или субклиентов», — предложил он.

Ранее пресс-секретарь банка «Открытие» по СЗФО Иван Макаров в беседе с Nation News рассказал, как не пострадать от действий телефонных мошенников.

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