Исследование: 90% россиян сталкивались с телефонными мошенниками

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Согласно исследованию Tinkoff Data, 90% россиян сталкивались с телефонными мошенниками.
Исследование: 90% россиян сталкивались с телефонными мошенниками
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

Из тех респондентов, которые сталкивались с таким видом мошенничества, 20% получают звонки еженедельно, 33% — ежемесячно, 37% — несколько раз в год и реже.

В среднем за январь — апрель 2021 года число мошеннических звонков клиентам отечественных банков увеличилось на 170% по сравнению со средним количеством в 2020-м. Пик активности пришёлся на январь, так как злоумышленники обычно активизируются в праздники.

Доля звонков, в результате которых клиенты потеряли деньги, уменьшилась с 22,5 до 13%.

Ранее глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с телефонным мошенничеством в России.

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