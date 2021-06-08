Выявлено участие напавших на полицейских под Новосибирском в грабеже

Следственный комитет установил причастность двоих обвиняемых в применении насилия в отношении полицейских в Новосибирской области к хулиганству и грабежу в октябре 2020 года.

«Обвиняемые и ещё одно лицо в ответ на замечание из-за неправильно припаркованного на газоне автомобиля избили мужчину, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа и другие травмы. Кроме того, они требовали передать все имевшиеся у него деньги», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В феврале 2021 года по данным фактам было возбуждено уголовное дело, однако в связи с неустановлением причастных лиц оно было приостановлено.

«После опубликования в СМИ видеозаписей с места оказания сопротивления с применением насилия в отношении сотрудников полиции потерпевший по вышеуказанному делу опознал (Руслана. — RT) Курбанова как одного из лиц, совершивших на него нападение», — отметили в СК.

Расследование указанного дела возобновлено, оно передано в СК. Проведено опознание Курбанова, у него изъята куртка, в которой он, предположительно, был в момент нападения на потерпевшего. Кроме того, изъята видеозапись с камеры системы «Безопасный город», на которой зафиксированы нападение и принадлежащий Курбанову автомобиль.

Ранее Центральный районный суд Новосибирска на два месяца арестовал двоих фигурантов дела о применении насилия в отношении старшего инспектора ДПС.

28 мая в Новосибирской области инспектор ДПС при задержании мужчины, нарушившего правила дорожного движения, случайно выстрелил в голову его знакомому.

Пострадавший был госпитализирован и впоследствии скончался.

В отношении полицейского было возбуждено дело о превышении должностных полномочий, а также о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, которое впоследствии переквалифицировали на причинение смерти по неосторожности. Его арестовали.

4 июня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить основания для возбуждения уголовного дела и ареста старшего инспектора ДПС в Новосибирской области. СК возбудил ещё одно уголовное дело — о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти, двоих подозреваемых задержали.