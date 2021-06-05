Минстрой не ожидает подорожания жилья из-за продления льготной ипотеки
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- РИА Новости
«Не думаю, что решение по продлению льготных ипотечных программ станет неким драйвером очередного роста цен на жильё. Некоторые тенденции развития рынка жилья 2021 года показывают, что мы идём к стабилизации баланса спроса и предложения», — цитирует его ТАСС.
По оценке Минстроя, рост цен на жильё был обусловлен не только льготными программами, но и последствиями пандемии коронавируса.
«Причём она повлияла не только на жильё, но и на всё строительство в целом — это и стоимость ресурсов, и проблема трудовых мигрантов, и остановка строительства в ряде регионов в 2020 году», — пояснил Файзуллин.
Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года, повысив при этом ставку до 7%.
Он также сообщил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена на семьи с одним ребёнком, если он родился после 1 января 2018 года.
По словам главы Минфина Антона Силуанова, расширение льготной семейной ипотеки потребует дополнительно около 40 млрд рублей на три года.