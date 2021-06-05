Минстрой не ожидает подорожания жилья из-за продления льготной ипотеки

Решение о продлении льготной ипотеки не станет драйвером очередного роста цен на жильё, считает министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

«Не думаю, что решение по продлению льготных ипотечных программ станет неким драйвером очередного роста цен на жильё. Некоторые тенденции развития рынка жилья 2021 года показывают, что мы идём к стабилизации баланса спроса и предложения», — цитирует его ТАСС.

По оценке Минстроя, рост цен на жильё был обусловлен не только льготными программами, но и последствиями пандемии коронавируса.

«Причём она повлияла не только на жильё, но и на всё строительство в целом — это и стоимость ресурсов, и проблема трудовых мигрантов, и остановка строительства в ряде регионов в 2020 году», — пояснил Файзуллин.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года, повысив при этом ставку до 7%.

Он также сообщил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена на семьи с одним ребёнком, если он родился после 1 января 2018 года.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, расширение льготной семейной ипотеки потребует дополнительно около 40 млрд рублей на три года.