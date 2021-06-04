Программу семейной льготной ипотеки расширят на семьи с одним ребёнком

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Программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребёнком, если он родился после 1 января 2018 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

В настоящее время в России действует программа льготной ипотеки для семей, где после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребёнок.

«Предлагаю расширить её действие, распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока лишь один ребёнок», — сказал Путин.

Он добавил, что максимальная сумма кредита в рамках льготной семейной ипотеки в Москве и Петербурге составит 12 млн рублей, в остальных регионах — 6 млн.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство включило в программу «Семейная ипотека» возможность получения кредитов по льготной ставке до 6% годовых на строительство частного дома и приобретение земельного участка.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT поддержала расширение программы «Семейная ипотека» в России.

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