В России расширили программу «Семейная ипотека»

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Правительство России включило в программу «Семейная ипотека» возможность получения кредитов по льготной ставке до 6% годовых на строительство частного дома и приобретение земельного участка. Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин.
В России расширили программу «Семейная ипотека»
  • РИА Новости

«Мы расширяем возможность взять льготную ипотеку и на строительство жилого дома. Рассчитываем, что более 20 тыс. семей смогут улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту своего ребёнка об отдельной комнате», — заявил он на совещании с вице-премьерами.

Как уточнили в пресс-службе кабмина, получить льготную ипотеку смогут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок, а также родители с одним ребёнком с инвалидностью.

При этом строительство должно вестись компаниями или индивидуальными предпринимателями по договору подряда. Первоначальный взнос составит 15% стоимости участка и цены на строительство дома по договору или только цены на строительство дома, если у заёмщика уже есть земельный участок.

В конце февраля Минфин предложил распространить льготную программу «Семейная ипотека под 6% годовых» на строительство частных домов.

Портал kp.ru передавал, что в марте на покупку жилья в Москве выдали льготных ипотечных кредитов на 35,4 млрд рублей.

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