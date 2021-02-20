В Минфине предложили расширить программу «Семейная ипотека»
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба министерства.
Как заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев, в ведомстве рассчитывают, что расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия.
Отмечается, что за время действия программы выдано 129,4 тыс. кредитов на сумму 344,3 млрд рублей.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости применять адресные меры поддержки заёмщиков для повышения доступности ипотеки в России.
Также независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов в беседе с URA.RU выразил мнение, что рост цен на жильё в России будет только на уровне инфляции.