В Минфине предложили расширить программу «Семейная ипотека»

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Министерство финансов России предложило распространить льготную программу «Семейная ипотека под 6% годовых» на строительство частных домов.
В Минфине предложили расширить программу «Семейная ипотека»
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба министерства.

Как заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев, в ведомстве рассчитывают, что расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия.

Отмечается, что за время действия программы выдано 129,4 тыс. кредитов на сумму 344,3 млрд рублей. 

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости применять адресные меры поддержки заёмщиков для повышения доступности ипотеки в России.

Также независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов в беседе с URA.RU выразил мнение, что рост цен на жильё в России будет только на уровне инфляции.

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