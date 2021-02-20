В Минфине предложили расширить программу «Семейная ипотека»

Министерство финансов России предложило распространить льготную программу «Семейная ипотека под 6% годовых» на строительство частных домов.

Об этом информирует пресс-служба министерства.

Как заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев, в ведомстве рассчитывают, что расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия.

Отмечается, что за время действия программы выдано 129,4 тыс. кредитов на сумму 344,3 млрд рублей.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости применять адресные меры поддержки заёмщиков для повышения доступности ипотеки в России.

Также независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов в беседе с URA.RU выразил мнение, что рост цен на жильё в России будет только на уровне инфляции.