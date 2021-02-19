Набиуллина назвала способ увеличить доступность ипотеки в России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что для того, чтобы сделать ипотеку более доступной, необходимо применять адресные меры поддержки заёмщиков.

«Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке», — приводит РИА Новости ответ Набиуллиной на вопрос о возможности снижения ставок по ипотеке в стране.

Она также отметила, что в 2020 году ставка по ипотеке снижалась благодаря общему снижению ставок на рынке и антикризисной льготной ипотеке.

«Для заёмщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры», — добавила Набиуллина.

По её словам, доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заёмщиков в регионах, молодых семей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть снижение ипотечной ставки для семей с детьми.