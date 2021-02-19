Набиуллина назвала способ увеличить доступность ипотеки в России

Короткая ссылка
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что для того, чтобы сделать ипотеку более доступной, необходимо применять адресные меры поддержки заёмщиков.

«Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке», — приводит РИА Новости ответ Набиуллиной на вопрос о возможности снижения ставок по ипотеке в стране.

Она также отметила, что в 2020 году ставка по ипотеке снижалась благодаря общему снижению ставок на рынке и антикризисной льготной ипотеке.

«Для заёмщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры», — добавила Набиуллина.

По её словам, доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заёмщиков в регионах, молодых семей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть снижение ипотечной ставки для семей с детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить