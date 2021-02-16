В Кремле оценили ситуацию с продлением программы льготной ипотеки

Решение о продлении программы льготной ипотеки в России пока не принято, правительству поручено оценить возможность и целесообразность дальнейшей реализации данной меры, уточнил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Льготная ипотека очень помогла в нелёгкий 2020 год строительному сектору, (это. — RT) разогнало рынок нового жилья», — цитирует Пескова ТАСС.

В то же время, как отметил представитель Кремля, высокий спрос привёл к росту цен на новостройки.

«И существует также экспертная точка зрения о том, что надувается определённый ипотечный пузырь», — добавил он.

По его словам, в связи с этим глава государства Владимир Путин поручил «прийти к консолидированному мнению, которое бы наибольшим образом соответствовало интересам развития страны в постковидный период».

Путин поручил правительству и ЦБ представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021—2024 годах, а также рассмотреть возможность снижения процентной ставки для семей, имеющих двух и более детей.

В декабре российский лидер отмечал, что если цены на жильё будут расти, то значительная часть усилий в рамках программы льготной ипотеки может свестись к нулю.

Директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с программой льготной ипотеки.