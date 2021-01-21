Путин предложил обсудить меры по выравниванию цен на жильё

Российский президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил обсудить меры по выравниванию цен на рынке жилья.

Путин отметил, что с августа 2020 года наблюдается рост объёмов ввода жилых домов.

«Вместе с тем в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир. В этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья», — сказал глава государства.

Он добавил, что ожидает конкретных предложений по данному вопросу.

Ранее газета «Известия» писала, что первичное жильё в России в IV квартале 2020 года выросло в цене на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В октябре программа льготной ипотеки под 6,5% годовых была продлена до 1 июля 2021 года.

Путин также отмечал, что если цены на жильё будут расти, то значительная часть усилий в рамках программы льготной ипотеки может свестись к нулю.