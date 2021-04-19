В Госдуме поддержали расширение программы «Семейная ипотека»

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT поддержала расширение программы «Семейная ипотека» в России.
В Госдуме поддержали расширение программы «Семейная ипотека»
  • АГН «Москва»

«Я считаю, что это хорошая инициатива, несмотря на то что были разные мнения по поводу низкой ставки ипотечного кредита. Конечно, это вызывает повышенный спрос, а значит, и увеличивает стоимость предложения. Но вместе с тем сегодня молодым семьям крайне важно обзавестись именно собственным жильём, чтобы иметь возможность образовать большую и дружную семью с множеством детей», — сказала депутат.

По её мнению, в районах Крайнего Севера и приравненных к нему областей «нужно сохранять пониженную ставку».

«А для (жителей. — RT) других районов это замечательная возможность приобретения своего жилья», — добавила Бессараб.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство включило в программу «Семейная ипотека» возможность получения кредитов по льготной ставке до 6% годовых на строительство частного дома и приобретение земельного участка.

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