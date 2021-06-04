Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года

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Президент России Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года.
Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года
  • РИА Новости

При этом ставка будет повышена до 7%.

«Предлагаю продлить эту программу для всех регионов России ещё на один год, до 1 июля следующего года», — сказал президент на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По его словам, предельный размер кредита по льготной ипотеке для всех регионов составит 3 млн рублей.

Ранее в Банке России рассказали о ситуации с ипотечным кредитованием в стране.

Отмечается, что «объём выдач в рамках льготной ипотеки под 6,5% практически не изменился по сравнению с мартом (132 млрд рублей против 135 млрд рублей), однако в условиях незначительного роста выдач «рыночной» ипотеки, по предварительным данным, доля льготной ипотеки в выдачах в апреле сократилась до 25% с 27% в марте».

Директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по оформлению ипотеки.

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