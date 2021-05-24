В ЦБ рассказали о ситуации с ипотечным кредитованием

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В Банке России рассказали о ситуации с ипотечным кредитованием в стране.
В ЦБ рассказали о ситуации с ипотечным кредитованием
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Ипотечное кредитование опять вышло на пиковый темп роста (около 2,8%, по предварительным данным), характерный для сентября — декабря», — приводит ТАСС текст материалов ЦБ.

В регуляторе рассказали, что «объём выдач в рамках льготной ипотеки под 6,5% практически не изменился по сравнению с мартом (132 млрд руб. против 135 млрд руб.), однако в условиях незначительного роста выдач «рыночной» ипотеки, по предварительным данным, доля льготной ипотеки в выдачах в апреле сократилась до 25% с 27% в марте».

Ранее ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов в беседе с URA.RU дал прогноз по ценам на вторичное жильё в России.

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