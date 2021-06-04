Силуанов оценил финансирование новой льготной ипотеки
- РИА Новости
По его словам, всё укладывается в параметры бюджета.
«На 2021 год небольшие суммы. По ипотеке семейной порядка 40 млрд на три года дополнительно», — цитирует главу Минфина ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года, повысив при этом ставку до 7%.
Он также сообщил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена на семьи с одним ребёнком, если он родился после 1 января 2018 года.