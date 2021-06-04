Силуанов оценил финансирование новой льготной ипотеки

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Расширение льготной семейной ипотеки потребует дополнительно около 40 млрд рублей на три года, заявил министр финансов России Антон Силуанов на полях ПМЭФ.
Силуанов оценил финансирование новой льготной ипотеки
  • РИА Новости

По его словам, всё укладывается в параметры бюджета.

«На 2021 год небольшие суммы. По ипотеке семейной порядка 40 млрд на три года дополнительно», — цитирует главу Минфина ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года, повысив при этом ставку до 7%.

Он также сообщил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена на семьи с одним ребёнком, если он родился после 1 января 2018 года.

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