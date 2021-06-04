Силуанов оценил финансирование новой льготной ипотеки

Расширение льготной семейной ипотеки потребует дополнительно около 40 млрд рублей на три года, заявил министр финансов России Антон Силуанов на полях ПМЭФ.

По его словам, всё укладывается в параметры бюджета.

«На 2021 год небольшие суммы. По ипотеке семейной порядка 40 млрд на три года дополнительно», — цитирует главу Минфина ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года, повысив при этом ставку до 7%.

Он также сообщил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена на семьи с одним ребёнком, если он родился после 1 января 2018 года.