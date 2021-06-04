Хуснуллин не ожидает пузыря на рынке из-за продления льготной ипотеки
- РИА Новости
«В росте цен на жильё ипотека составляет всего 5%, всё остальное там не ипотека. Никакого пузыря не будет», — цитирует его ТАСС.
По словам Хуснуллина, решение о продлении льготной ипотеки было очень взвешенным.
«Мы его долго вместе с ЦБ нащупывали, очень много провели встреч... Это решение взвешенное, мы его долго обсчитывали, доложили президенту и он его поддержал», — подчеркнул вице-премьер.
Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года, повысив при этом ставку до 7%.
Он также сообщил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена на семьи с одним ребёнком, если он родился после 1 января 2018 года.
По словам главы Минфина Антона Силуанова, расширение льготной семейной ипотеки потребует дополнительно около 40 млрд рублей на три года.