Хуснуллин не ожидает пузыря на рынке из-за продления льготной ипотеки

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Решение о продлении льготной ипотеки не приведёт к пузырю на рынке жилья, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Хуснуллин не ожидает пузыря на рынке из-за продления льготной ипотеки
  • РИА Новости

«В росте цен на жильё ипотека составляет всего 5%, всё остальное там не ипотека. Никакого пузыря не будет», — цитирует его ТАСС.

По словам Хуснуллина, решение о продлении льготной ипотеки было очень взвешенным.

«Мы его долго вместе с ЦБ нащупывали, очень много провели встреч... Это решение взвешенное, мы его долго обсчитывали, доложили президенту и он его поддержал», — подчеркнул вице-премьер.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2022 года, повысив при этом ставку до 7%.

Он также сообщил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена на семьи с одним ребёнком, если он родился после 1 января 2018 года.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, расширение льготной семейной ипотеки потребует дополнительно около 40 млрд рублей на три года.

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