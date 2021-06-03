Минтруд ожидает к концу года снижения безработицы до уровня 2019-го

Снижение безработицы в России до докризисного уровня 2019 года в 4,6—4,7% прогнозируется на конец 2021 года, сообщил российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Сейчас у нас 5,2%. Если мы выйдем на 4,6—4,7%, которые были в 2019 году, это хороший показатель... Мы для себя сроком достижения цели (ставим. — RT) конец 2021 года, если получится раньше — мы это сделаем», — цитирует его ТАСС.

Ранее в правительстве отметили, что пандемия коронавируса оказала влияние на снижение занятости в Дагестане, Псковской, Кировской областях и Еврейской автономной области.

Президент России Владимир Путин поручил увеличить число занятых в стране ещё на 700 тыс., чтобы вернуться к уровню 2019 года.

Телеканал «360» передавал, что в Московской области планируют создать около 55 тыс. новых рабочих мест благодаря соглашениям, подписанным в рамках Петербургского международного экономического форума.