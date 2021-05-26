Путин поручил увеличить число занятых в России до уровня 2019 года

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам поручил увеличить число занятых в стране ещё на 700 тыс., чтобы вернуться к уровню 2019 года.
Путин поручил увеличить число занятых в России до уровня 2019 года
  • © РИА Новости / Сергей Ильин

Глава государства подчеркнул, что в условиях факторов нестабильности, действующих в российской и глобальной экономике, следует «держать руку на пульсе» и постоянно оценивать тенденцию деловой активности.

«После спада прошлого года численность занятых в нашей экономике уже выросла на 1,2 млн человек. Нужно увеличить её как минимум еще на 700 тыс., чтобы выйти на уровень 2019 года», — сказал Путин.

По его словам, в настоящее время в России наблюдается устойчивая тенденция сокращения безработицы и восстановления рынка труда.

Путин отметил, что экономика страны постепенно восстанавливается.

В конце апреля сообщалось, что число официально зарегистрированных безработных в стране снизилось до 1,63 млн.

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что ожидает полного восстановления рынка труда в России до докризисного уровня к концу 2021 года.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в беседе с kp.ru оценил ситуацию на рынке труда.

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