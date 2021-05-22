Орешкин ожидает восстановления рынка труда к концу 2021 года

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что ожидает полного восстановления рынка труда в России до докризисного уровня к концу 2021 года.

Об этом он сообщил, выступая на марафоне «Новое знание».

«Благодаря активным мерам, активной поддержке спроса в прошлом году безработица уже сократилась с 6,4 до 5,4%, миллион рабочих мест в российской экономике восстановлен. Мы ожидаем, что до конца года произойдёт полное восстановление и рынок труда вернётся на тот уровень, где он был до кризиса», — приводит ТАСС слова Орешкина.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России наблюдается восстановительный процесс на рынке труда.