Котяков сообщил о восстановительном процессе на рынке труда в России

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В России наблюдается восстановительный процесс на рынке труда, сообщил глава Минтруда Антон Котяков во время совещания президента Владимира Путина с правительством.
Котяков сообщил о восстановительном процессе на рынке труда в России
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

«По данным Росстата уровень безработицы по Методологии международной организации труда в марте составил 5,4%. Это менее 4,1 млн человек. Напомню, на пике в августе уровень безработицы составлял 6,4% или 4,8 млн наших граждан», — сказал он.

Котяков отметил, что по состоянию на конец марта удалось увеличить численность занятых на 644 тыс. человек. Прирост вакансий наблюдается по всем регионам, добавил он, ссылаясь на данные портала «Работа в России».

«Для достижения целевого результата необходимо обеспечить занятость ещё почти для 975 тыс. человек», — подчеркнул министр.

12 мая премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме, оценил ситуацию на рынке труда.

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