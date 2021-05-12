Мишустин оценил ситуацию на рынке труда
- © РИА Новости / Александр Астафьев
Он подчеркнул, что на данный момент «крайне важно восстановить рынок труда».
Премьер сообщил, что «правительство вместе с регионами разработало соответствующие комплексы мер для каждого субъекта России».
«В 17 из них рынок труда уже вернулся к значениям, которые были до распространения коронавируса», — заявил Мишустин.
Он отметил, что «необходим современный подход к управлению трудовыми ресурсами» и уже подготовлен законопроект о работе в дистанционном режиме.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал в беседе с URA.RU о возможных изменениях на рынке труда на фоне технического прогресса и роботизации.