Мишустин оценил ситуацию на рынке труда

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме, оценил ситуацию на рынке труда.

Он подчеркнул, что на данный момент «крайне важно восстановить рынок труда».

Премьер сообщил, что «правительство вместе с регионами разработало соответствующие комплексы мер для каждого субъекта России».

«В 17 из них рынок труда уже вернулся к значениям, которые были до распространения коронавируса», — заявил Мишустин.

Он отметил, что «необходим современный подход к управлению трудовыми ресурсами» и уже подготовлен законопроект о работе в дистанционном режиме.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал в беседе с URA.RU о возможных изменениях на рынке труда на фоне технического прогресса и роботизации.