Мишустин оценил ситуацию на рынке труда

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме, оценил ситуацию на рынке труда.
Мишустин оценил ситуацию на рынке труда
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

Он подчеркнул, что на данный момент «крайне важно восстановить рынок труда».

Премьер сообщил, что «правительство вместе с регионами разработало соответствующие комплексы мер для каждого субъекта России».

«В 17 из них рынок труда уже вернулся к значениям, которые были до распространения коронавируса», — заявил Мишустин.

Он отметил, что «необходим современный подход к управлению трудовыми ресурсами» и уже подготовлен законопроект о работе в дистанционном режиме.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин рассказал в беседе с URA.RU о возможных изменениях на рынке труда на фоне технического прогресса и роботизации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить