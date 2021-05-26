Путин заявил о постепенном восстановлении экономики России

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны постепенно восстанавливается.

Как отметил Путин, российская экономика преодолевает последствия пандемии.

«Экономика России, несмотря на все сложности, всё-таки постепенно восстанавливается, преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Так, ВВП России за январь — март текущего года лишь на 1% ниже, чем в предкризисном I квартале прошлого года», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Всемирный банк подготовил доклад о российской экономике, в котором специалисты спрогнозировали сокращение уровня бедности в России в 2021 году.