Всемирный банк спрогнозировал сокращение уровня бедности в России в 2021 году

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Всемирный банк подготовил доклад о российской экономике, в котором специалисты прогнозируют сокращение уровня бедности в России в 2021 году.
Всемирный банк спрогнозировал сокращение уровня бедности в России в 2021 году
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на документ, по мнению экспертов банка, бедность в России снизится с 12,1% в 2020 году до 11,4% в 2021 году.

«Как ожидается, уровень бедности снизится с 12,1% в 2020 году до 11,4% в 2021 году. Основной риск для прогноза — эволюция пандемии. В пессимистическом сценарии новые вспышки пандемии в мире и распространение новых штаммов вируса могут привести к необходимости более длительного сохранения ограничительных мер и в большем числе стран. В этом случае в 2022 году Россия может вернуться к рецессии», — отмечается в докладе.

Во Всемирном банке указывают, что к сокращению бедности в России может привести совокупный эффект экономического роста и изменений в мерах социальной поддержки.

Ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудрин рассказал о способе снизить число бедных в России.

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