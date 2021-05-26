Всемирный банк спрогнозировал сокращение уровня бедности в России в 2021 году

Всемирный банк подготовил доклад о российской экономике, в котором специалисты прогнозируют сокращение уровня бедности в России в 2021 году.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на документ, по мнению экспертов банка, бедность в России снизится с 12,1% в 2020 году до 11,4% в 2021 году.

«Как ожидается, уровень бедности снизится с 12,1% в 2020 году до 11,4% в 2021 году. Основной риск для прогноза — эволюция пандемии. В пессимистическом сценарии новые вспышки пандемии в мире и распространение новых штаммов вируса могут привести к необходимости более длительного сохранения ограничительных мер и в большем числе стран. В этом случае в 2022 году Россия может вернуться к рецессии», — отмечается в докладе.

Во Всемирном банке указывают, что к сокращению бедности в России может привести совокупный эффект экономического роста и изменений в мерах социальной поддержки.

Ранее глава Счётной палаты России Алексей Кудрин рассказал о способе снизить число бедных в России.