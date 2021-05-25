Кудрин рассказал о способе снизить число бедных в России

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Введение более адресной помощи нуждающимся с учётом имущественного ценза позволит снизить число бедных в России. С таким заявлением выступил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Кудрин рассказал о способе снизить число бедных в России
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«Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты», — сказал он в интервью газете «Известия».

Кудрин считает, что в случае исключения таких получателей «останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни».

 В апреле глава Счётной палаты сообщил, что правительство рассматривает ещё один критерий по уровню бедности.

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