Кудрин рассказал о способе снизить число бедных в России

Введение более адресной помощи нуждающимся с учётом имущественного ценза позволит снизить число бедных в России. С таким заявлением выступил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

«Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты», — сказал он в интервью газете «Известия».

Кудрин считает, что в случае исключения таких получателей «останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни».

В апреле глава Счётной палаты сообщил, что правительство рассматривает ещё один критерий по уровню бедности.