Кудрин заявил, что правительство рассматривает новый критерий бедности

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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин, выступая с отчётом в Госдуме, сообщил, что «правительство рассматривает ещё один критерий по уровню бедности».
Кудрин заявил, что правительство рассматривает новый критерий бедности
  • РИА Новости

«Я знаю, что правительство рассматривает еще один критерий по уровню бедности, на основе этого подхода, которой будет чуть-чуть отличаться. Но мы его пока ещё не видели», — цитирует РИА Новости Кудрина.

Он сообщил, что аудиторы проанализировали меры, которые принимали в России для борьбы с бедностью, и на основе этого анализа сформулировали предложения, которые в настоящее время рассматривает правительство.

По его словам, Счётная палата при определении бедности ориентировалась на размер доходов граждан ниже прожиточного минимума.

Депутаты отметили, что с 2021 года в России поменялся порядок расчёта прожиточного минимума: раньше он исчислялся на основе поквартальных данных Росстата о стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину, а в настоящее время — через медианную зарплату и коэффициент к ней.

«Мы считаем, что этот порядок позволяет определять бедность», —заявил глава Счётной палаты.

Кудрин также отметил, что этот порядок расчёта «вполне рациональный, чтобы определять уровень бедности».

«То, что он не коррелирует прям в каждый момент в реальном времени с потребительской корзиной, не является крупным недостатком», — добавил он.

Ранее Кудрин в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам сообщил о предложении ведомства рассчитывать социальные пособия, исходя из общего дохода семьи, и выплачивать их не только семьям с детьми.

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