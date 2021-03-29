Счётная палата выступила с предложением по социальным пособиям

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам сообщил о предложении ведомства рассчитывать социальные пособия, исходя из общего дохода семьи, и выплачивать их не только семьям с детьми.

Он рассказал, что Счётная палата проанализировала действующие меры поддержки, а также возможность их увеличения.

«Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей. В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент», — цитирует РИА Новости Кудрина.

Он добавил, что «соответствующие предложения представлены в правительство».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому малообеспеченные семьи смогут выбирать одно из двух региональных пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет.