Счётная палата выступила с предложением по социальным пособиям

Короткая ссылка
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам сообщил о предложении ведомства рассчитывать социальные пособия, исходя из общего дохода семьи, и выплачивать их не только семьям с детьми.
Счётная палата выступила с предложением по социальным пособиям
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Он рассказал, что Счётная палата проанализировала действующие меры поддержки, а также возможность их увеличения. 

«Мы считаем возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, и распространять на другие категории населения, не только имеющие детей. В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент», — цитирует РИА Новости Кудрина.

Он добавил, что «соответствующие предложения представлены в правительство».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому малообеспеченные семьи смогут выбирать одно из двух региональных пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить