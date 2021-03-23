Собянин утвердил порядок назначения новой выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому малообеспеченные семьи смогут выбирать одно из двух региональных пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет.

Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Согласно постановлению, можно продолжить получать текущее пособие в размере 7725 рублей в месяц или подать заявление на получение новой региональной выплаты.

Подать заявления о переходе на новую денежную выплату можно в центрах госуслуг «Мои документы» с 24 марта 2021 года.

При успешном подтверждении права на выплату она будет назначена с 1 января 2021 года, но не ранее чем со дня достижения ребёнком возраста трёх лет.

Нововведение принято для того, чтобы малообеспеченные семьи с маленькими детьми смогли получить более высокие социальные выплаты в зависимости от реального уровня нуждаемости.

Новая ежемесячная выплата малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет была установлена по поручению президента Российской Федерации.