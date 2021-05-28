В кабмине отметили влияние пандемии на спад занятости в ряде регионов

Короткая ссылка
Пандемия коронавируса оказала влияние на снижение занятости в Дагестане, Псковской, Кировской областях и Еврейской автономной области, сообщили в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
В кабмине отметили влияние пандемии на спад занятости в ряде регионов
  • РИА Новости

«Среди причин такого снижения — ситуация с распространением COVID-19. В частности, режим самоизоляции для граждан старших возрастов привёл к сокращению их численности среди занятого населения», — приводит сообщение РИА Новости.

Так, в Псковской области число занятых за 2020 год сократилось на 13,2%.

Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить число занятых в стране ещё на 700 тыс., чтобы вернуться к уровню 2019 года.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в беседе с kp.ru оценил ситуацию на рынке труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить