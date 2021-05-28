В кабмине отметили влияние пандемии на спад занятости в ряде регионов
- РИА Новости
«Среди причин такого снижения — ситуация с распространением COVID-19. В частности, режим самоизоляции для граждан старших возрастов привёл к сокращению их численности среди занятого населения», — приводит сообщение РИА Новости.
Так, в Псковской области число занятых за 2020 год сократилось на 13,2%.
Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить число занятых в стране ещё на 700 тыс., чтобы вернуться к уровню 2019 года.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в беседе с kp.ru оценил ситуацию на рынке труда.