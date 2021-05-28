В кабмине отметили влияние пандемии на спад занятости в ряде регионов

Пандемия коронавируса оказала влияние на снижение занятости в Дагестане, Псковской, Кировской областях и Еврейской автономной области, сообщили в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

«Среди причин такого снижения — ситуация с распространением COVID-19. В частности, режим самоизоляции для граждан старших возрастов привёл к сокращению их численности среди занятого населения», — приводит сообщение РИА Новости.

Так, в Псковской области число занятых за 2020 год сократилось на 13,2%.

Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить число занятых в стране ещё на 700 тыс., чтобы вернуться к уровню 2019 года.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в беседе с kp.ru оценил ситуацию на рынке труда.