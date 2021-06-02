В Подмосковье планируют создать 55 000 новых рабочих мест

Короткая ссылка
В Московской области планируют создать около 55 тыс. новых рабочих мест благодаря соглашениям, подписанным в рамках Петербургского международного экономического форума.
В Подмосковье планируют создать 55 000 новых рабочих мест
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В настоящее время в области работает свыше 400 иностранных компаний из 40 стран. Их деятельность направлена преимущественно на производство, логистику и экспорт.

«Общий объём инвестиций зарубежного бизнеса уже превысил €27 млрд», — отметили в пресс-службе.

Ранее, как сообщал kp.ru, власти Москвы оценили ситуацию на рынке труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить