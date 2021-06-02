В Подмосковье планируют создать 55 000 новых рабочих мест
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В настоящее время в области работает свыше 400 иностранных компаний из 40 стран. Их деятельность направлена преимущественно на производство, логистику и экспорт.
«Общий объём инвестиций зарубежного бизнеса уже превысил €27 млрд», — отметили в пресс-службе.
Ранее, как сообщал kp.ru, власти Москвы оценили ситуацию на рынке труда.