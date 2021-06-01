Кардиолог дал советы по питанию для снижения риска инсульта

Врач-кардиолог высшей категории, доцент, заведующий отделом клинической кардиологии НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, профессор кафедры кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии Кемеровского государственного медицинского университета Василий Кашталап дал советы по питанию для снижения риска инсульта.

Как сообщает сайт «Аргументы и Факты», эксперт отметил, что важно регулярно употреблять весь здоровый набор пищи и напитков, поскольку отдельные полезные продукты не работают изолированно.

Одним из стандартов здорового питания считается средиземноморская диета — с высоким потреблением оливкового масла, овощей, злаков, фруктов, орехов, мяса рыбы и птицы, а молочные продукты, красное мясо и сладости входят в неё в малом количестве. Такое питание поможет улучшить обмен веществ, нормализовать вес и артериальное давление.

На основе средиземноморского типа питания создана специальная диета DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). В меню преобладают овощи, несладкие фрукты, цельнозерновые продукты, мясо птицы, рыба, нежирные молочные продукты, бобовые, семечки и орехи. Разрешено ограниченное употребление красного мяса, сладостей и сладких напитков.

Утверждается, что такая система питания поможет замедлить развитие атеросклероза, уменьшить одышку.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал сообщение о выявлении нового маркёра, указывающего на высокую вероятность поражения сосудов при коронавирусной инфекции.