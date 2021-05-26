Кардиолог прокомментировал сообщения о новом признаке осложнений от COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев прокомментировал сообщение о выявлении нового маркёра, указывающего на высокую вероятность поражения сосудов при коронавирусной инфекции.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он заявил, что до получения анализов определить вероятность поражения сосудов невозможно.

«Эндотелин-1 — это маркёр лабораторный и определяется только в стационаре. Чисто клинически определить его нельзя», — сказал эксперт.

По его словам, среди десятка маркеров это не единственный показатель, который решает все вопросы. Вместе с тем, уточнил Конев, это один из значимых маркёров, который увеличивает вероятность поражения сердечно-сосудистой системы.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU рассказал, как часто могут возникать эпидемии.