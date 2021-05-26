Кардиолог прокомментировал сообщения о новом признаке осложнений от COVID-19

Короткая ссылка
Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев прокомментировал сообщение о выявлении нового маркёра, указывающего на высокую вероятность поражения сосудов при коронавирусной инфекции.
Кардиолог прокомментировал сообщения о новом признаке осложнений от COVID-19
  • РИА Новости

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он заявил, что до получения анализов определить вероятность поражения сосудов невозможно.

«Эндотелин-1 — это маркёр лабораторный и определяется только в стационаре. Чисто клинически определить его нельзя», — сказал эксперт.

По его словам, среди десятка маркеров это не единственный показатель, который решает все вопросы. Вместе с тем, уточнил Конев, это один из значимых маркёров, который увеличивает вероятность поражения сердечно-сосудистой системы.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU рассказал, как часто могут возникать эпидемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить