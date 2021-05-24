Эксперт рассказал, как часто могут возникать эпидемии

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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов рассказал, как часто могут возникать эпидемии.
Эксперт рассказал, как часто могут возникать эпидемии
  • РИА Новости

«Нельзя так сказать, что вот, 10 лет — и мы свободны. Эти ситуации могут быть чаще. Чем больше мы вторгаемся в природу, тем больше шансов, что мы получим какие-то проблемы», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как отметил эксперт, многие вирусы по-прежнему не изучены.

«Но даже из известных, те же коронавирусы — их более 40 среди животных и человека», — сказал Выгоняйлов.

В качестве другого примера он привёл вирусы гриппа, поскольку ими болеют все млекопитающие.

Ранее завкафедрой вирусологии РМАНПО доктор медицинских наук Елена Малинникова в беседе с Nation News дала советы по выбору антисептика.

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