В Роспотребнадзоре заявили о новом признаке осложнений от коронавируса

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В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о выявлении нового маркера, указывающего на высокую вероятность поражения сосудов при коронавирусной инфекции.
В Роспотребнадзоре заявили о новом признаке осложнений от коронавируса
  • Reuters

«У пациентов в остром периоде коронавируса выявлено значительное повышение эндотелина-1, что можно использовать для оценки состояния эндотелия сосудов и определения риска сосудистых осложнений у пациентов», — передаёт сообщение службы РИА Новости.

Отмечается, что пациенты, у которых обнаружили высокий показатель данного маркера, позднее чувствовали себя очень плохо. Уровень эндотелина-1 повысился и у лиц, которые контактировали с носителями коронавируса.

В ведомстве заметили, что «выявление нового значимого маркера может способствовать раннему диагностированию пациентов, имеющих более высокий риск развития сосудистых осложнений и более раннему применению лекарств, обеспечивающих профилактику этих осложнений».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России в общей сложности сделано 25 млн прививок от коронавирусной инфекции. Более 10 млн человек полностью прошли процедуру вакцинации.

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