Приём заявлений на выплаты семьям со школьниками могут начать в июле
- РИА Новости
«Прием заявлений начнется, мы планируем, где-то в середине июля», — цитирует её на Общественном совете при Минтруде РИА Новости.
Заявления будут принимать до 1 ноября. Выплаты начнут осуществляться в августе.
Ранее Госдума приняла поправки о новых мерах адресной поддержки семей с детьми.
21 апреля в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. рублей на ребёнка единовременно.
По предварительной оценке Минтруда, на данную выплату смогут претендовать более 17 млн семей с детьми школьного возраста.