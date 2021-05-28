Приём заявлений на выплаты семьям со школьниками могут начать в июле

Приём заявлений на получение единовременных выплат в размере 10 тыс. рублей на ребёнка будут принимать от семей со школьниками и будущими первоклассниками с середины июля до ноября, сообщила замглавы Минтруда России Ольга Баталина.

РИА Новости