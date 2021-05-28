Приём заявлений на выплаты семьям со школьниками могут начать в июле

Короткая ссылка
Приём заявлений на получение единовременных выплат в размере 10 тыс. рублей на ребёнка будут принимать от семей со школьниками и будущими первоклассниками с середины июля до ноября, сообщила замглавы Минтруда России Ольга Баталина.
Приём заявлений на выплаты семьям со школьниками могут начать в июле
  • РИА Новости

«Прием заявлений начнется, мы планируем, где-то в середине июля», — цитирует её на Общественном совете при Минтруде РИА Новости.

Заявления будут принимать до 1 ноября. Выплаты начнут осуществляться в августе.

Ранее Госдума приняла поправки о новых мерах адресной поддержки семей с детьми.

21 апреля в ходе послания Федеральному собранию Путин предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. рублей на ребёнка единовременно.

По предварительной оценке Минтруда, на данную выплату смогут претендовать более 17 млн семей с детьми школьного возраста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить