Путин предложил выплатить семьям со школьниками по 10 тысяч рублей

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Президент России Владимир Путин предложил выплатить семьям со школьниками и будущими первоклассниками по 10 тыс. рублей на ребёнка единовременно.

«Предлагаю провести ещё одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тыс. рублей на всех школьников. Более того, распространить эту меру на будущих первоклассников», — сказал глава государства в ходе послания Федеральному собранию.

По его словам, выплату следует произвести в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребёнка в школу.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что более 650 млрд рублей выплатили российским семьям с детьми в возрасте до семи лет. 

Как отметили в Росстате, государственные соцпрограммы, в частности выплаты на детей малоимущим семьям, а также рост доходов и восстановление рынка труда, способствовали снижению уровня бедности в 2020 году.

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