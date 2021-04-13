Мишустин рассказал об объёме выплаченной семьям с детьми помощи
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«Сейчас выплаты на детей в возрасте от нуля до трёх лет, от трёх до семи лет не требуют заполнения заявлений, сами выплаты происходят автоматически, родители получают средства на карточки. Уже выплачено более 650 млрд рублей», — заявил он во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в координационном центре правительства.
Мишустин отметил, что автоматизация исключила проблемы, с которыми долгое время сталкивались россияне при подобных выплатах.
В марте Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей от трёх до семи лет будет зависеть от доходов семьи.