Путин утвердил новый порядок предоставления выплат семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому размер выплаты на детей от трёх до семи лет будет зависеть от доходов семьи.

В соответствии с документом, она может составить 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума.

Так, если среднедушевой доход семьи после получения выплаты половины прожиточного минимума ребёнка не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то её повысят до 75%. Если и этого недостаточно — то до 100%.

Как отмечается, размер выплат будут пересчитывать каждый год.

С 1 марта в России отменили беззаявительную процедуру выдачи пособий на детей в возрасте до трёх лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.