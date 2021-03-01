В России поменялись правила начисления детских пособий

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В России с 1 марта отменяется беззаявительная процедура выдачи пособий на детей в возрасте до трёх лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.
В России поменялись правила начисления детских пособий
  • © РИА Новости

Как пишет РИА Новости, родителям, ребёнку которых исполнится год, чтобы продлить льготу, нужно будет идти в указанные учреждения, прежде собрав все необходимые документы.

Также необходимо будет поступить, когда ребёнку исполнится два года.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.

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